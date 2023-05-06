Россия увеличила экспорт молока и рыбной продукции в Китай

В этом году в Поднебесной получили право на экспорт своей продукции 32 предприятия по производству, перемещению и хранению продукции водного промысла. На данный момент у 55 российских производств есть право на экспорт своей продукции в Китай. Однако стоит отметить, что поставки идут в обе стороны. Так, после начала СВО экспорт из КНР в Россию увеличился почти на 13%. В РФ оттуда привозят различные товары, включая электронику, детали, одежду и автомобили, в том числе грузовые.