Политик Владимир Рогов: Эвакуация из прифронтовых территорий Запорожья осуществляется на добровольной основе

Рогов подчеркнул, что в настоящее время отмечается кратное увеличение обстрелов этих территорий со стороны Вооруженных сил Украины. Поэтому решение о добровольном вывозе населения является вынужденным и необходимым для обеспечения безопасности людей, – пишут «РИА Новости».