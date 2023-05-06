Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политик Владимир Рогов: Эвакуация из прифронтовых территорий Запорожья осуществляется на добровольной основе

Общество
Политик Владимир Рогов: Эвакуация из прифронтовых территорий Запорожья осуществляется на добровольной основе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что частичный вывоз населения из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области проводится на добровольной основе. Политик заверил, что о принуждении речи не идет.

Рогов подчеркнул, что в настоящее время отмечается кратное увеличение обстрелов этих территорий со стороны Вооруженных сил Украины. Поэтому решение о добровольном вывозе населения является вынужденным и необходимым для обеспечения безопасности людей, – пишут «РИА Новости».

Ранее Владимир Рогов сообщил, что Запорожская атомная электростанция осуществляет работу в штатном режиме. По его словам, необходимость в эвакуации рабочего персонала с территории объекта на данный момент отсутствует.
владимир рогов запорожье запорожская область рогов вывоз населения
Военкоры ФАН