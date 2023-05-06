Неизвестная причина температурного рекорда в Мировом океане напугала ученых

Ученые заявляют, что температура поверхности океана находится на исторически рекордно высоком уровне в 21 градус. CNN сообщает, что она начала повышаться в середине марта и резко возросла в течение нескольких недель, оставив ученых в догадках о причине такого скачка.
«Рекорд может показаться небольшим, но это огромное количество энергии», - заявил профессор Университета Нового Южного Уэльса Мэтью Ингленд.
Некоторые ученые обеспокоены масштабом этих новых «побед», которые могут предвещать начало тревожной тенденции в климатических изменениях. Другие говорят, что рекордные температуры, подобные этим, следовало ожидать, учитывая вызванный человеком природный кризис.
Ранее страны G7 договорились о повышении финансирования мер в области климата на $100 млрд.