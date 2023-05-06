Доктор Мария Фоминых предупредила об опасных для аллергиков продуктах во время цветения березы

Аллерголог Мария Фоминых рассказала об опасности, которая будет преследовать аллергиков на протяжении текущей недели – береза. Сейчас идет наиболее активный период ее цветения.
Основными симптомами реакции организма на пыльцу березы являются аллергический кашель, зуд горла, глаз, покраснения глаз. Подобные симптомы могут встречаться не только после контакта с деревом, но и при употреблении овощей и фруктовых, которые обладают теми же компонентами растительных белков. К ним относятся яблоки, груши, морковь и прочие, приводят слова Фоминых «Известия».
Ранее сообщалось, что британские ученые провели эксперимент, который длился на протяжении 15 лет. Он заключался в выявлении влияния чая на пожилых людей. Выяснилось, что регулярное употребление чая влияет на концентрацию внимания, улучшенные моторные навыки и реакцию.