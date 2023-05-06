Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Доктор Мария Фоминых предупредила об опасных для аллергиков продуктах во время цветения березы

Общество
Доктор Мария Фоминых предупредила об опасных для аллергиков продуктах во время цветения березы

Аллерголог Мария Фоминых рассказала об опасности, которая будет преследовать аллергиков на протяжении текущей недели – береза. Сейчас идет наиболее активный период ее цветения.

Основными симптомами реакции организма на пыльцу березы являются аллергический кашель, зуд горла, глаз, покраснения глаз. Подобные симптомы могут встречаться не только после контакта с деревом, но и при употреблении овощей и фруктовых, которые обладают теми же компонентами растительных белков. К ним относятся яблоки, груши, морковь и прочие, приводят слова Фоминых «Известия».

Ранее сообщалось, что британские ученые провели эксперимент, который длился на протяжении 15 лет. Он заключался в выявлении влияния чая на пожилых людей. Выяснилось, что регулярное употребление чая влияет на концентрацию внимания, улучшенные моторные навыки и реакцию.
аллергия береза фрукты овощи весна
Военкоры ФАН