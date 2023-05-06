Доктор Мария Фоминых предупредила об опасных для аллергиков продуктах во время цветения березы

Основными симптомами реакции организма на пыльцу березы являются аллергический кашель, зуд горла, глаз, покраснения глаз. Подобные симптомы могут встречаться не только после контакта с деревом, но и при употреблении овощей и фруктовых, которые обладают теми же компонентами растительных белков. К ним относятся яблоки, груши, морковь и прочие, приводят слова Фоминых «Известия».