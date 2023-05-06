Музыкант Кипелов спел для российских военных в Сирии

Мероприятия состоялись на авиабазе Хмеймим в Сирии и пункте обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Артисты поздравили военных с наступающим праздником и исполнили свои песни, а также композиции времен Великой Отечественной войны. Кроме того, Валерий и Анастасия спели казачью народную песню «Ой, то не вечер». На мероприятии также выступили российские писатели Олег Рой и Вадим Глухов.