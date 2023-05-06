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Музыкант Кипелов спел для российских военных в Сирии

Общество
Музыкант Кипелов спел для российских военных в Сирии

Рок-музыкант Валерий Кипелов и певица Анастасия Спиридонова провели концерт для контингента российских войск в Сирии в канун Дня Победы. Об этом сообщает Zvezdanews.

Мероприятия состоялись на авиабазе Хмеймим в Сирии и пункте обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Артисты поздравили военных с наступающим праздником и исполнили свои песни, а также композиции времен Великой Отечественной войны. Кроме того, Валерий и Анастасия спели казачью народную песню «Ой, то не вечер». На мероприятии также выступили российские писатели Олег Рой и Вадим Глухов.

Ранее СМИ сообщили, что в честь Дня Победы в зону проведения СВО доставят Вечный огонь. Он будет привезен из Александровского сада в Москве.
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