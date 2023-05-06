Дипломаты государств бывшего СССР и Китая почтили память советских и монгольских солдат

Мемориал посвящен павшим солдатам во время освобождения территории Китая от японских оккупантов во время Второй Мировой войны. Помимо возложения венков, участники акции почтили память погибших воинов минутой молчания. Церемония была посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – пишут «РИА Новости».