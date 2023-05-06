Дипломаты государств бывшего СССР и Китая почтили память советских и монгольских солдат

Пресс-служба посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике сообщила, что дипломаты стран бывшего СССР, Монголии, представители ШОС и местных китайских властей возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам в уезде Чжанбей.
Мемориал посвящен павшим солдатам во время освобождения территории Китая от японских оккупантов во время Второй Мировой войны. Помимо возложения венков, участники акции почтили память погибших воинов минутой молчания. Церемония была посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – пишут «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что частица Вечного огня будет доставлена из Москвы в зону проведения СВО. Также для бойцов отправят 252 автомобиля с различной помощью.