Правительство Венгрии уверено в стабильности поставок газа из России

Министерство энергетики Венгрии заявило о том, что уверено в надежности поставок газа из России. Об этом сообщили РИА Новости.
Минэнерго заявило, что российский газ стабильно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток». Обеспечивает соглашение подписанный ранее с Россией долгосрочный контракт.
«В условиях энергетического кризиса, вызванного ошибочными санкциями, приоритетной задачей является обеспечение безопасности поставок», - сообщили в министерстве.
Соглашение между Будапештом и компанией «Газпром» было подписано еще в 2021 году и обеспечивает страну 4,5 млрд кубометрами газа в год.
Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что «Газпром» обеспечивает безопасность страны.