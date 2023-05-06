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Правительство Венгрии уверено в стабильности поставок газа из России

Экономика
Правительство Венгрии уверено в стабильности поставок газа из России

Министерство энергетики Венгрии заявило о том, что уверено в надежности поставок газа из России. Об этом сообщили РИА Новости.

Минэнерго заявило, что российский газ стабильно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток». Обеспечивает соглашение подписанный ранее с Россией долгосрочный контракт.

«В условиях энергетического кризиса, вызванного ошибочными санкциями, приоритетной задачей является обеспечение безопасности поставок», - сообщили в министерстве.

Соглашение между Будапештом и компанией «Газпром» было подписано еще в 2021 году и обеспечивает страну 4,5 млрд кубометрами газа в год.

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что «Газпром» обеспечивает безопасность страны.
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