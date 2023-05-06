Температура воздуха в Москве в ближайшие дни не поднимется выше +7 градусов

Сегодня, 6 мая, температура в столице не будет подниматься выше +7 градусов, а в среднем составит +5. Ночью температура опустится до -3 градусов. На территории области потеплеет +9, однако ночью будет холоднее, чем в Москве – до -5. Также синоптики пообещали москвичам порывы ветра до 15 м/с. Ожидается облачность, осадков не будет.