Температура воздуха в Москве в ближайшие дни не поднимется выше +7 градусов

Гидрометцентр России рассказал о погоде, которая ожидает гостей и жителей Москвы в эти выходные.
Сегодня, 6 мая, температура в столице не будет подниматься выше +7 градусов, а в среднем составит +5. Ночью температура опустится до -3 градусов. На территории области потеплеет +9, однако ночью будет холоднее, чем в Москве – до -5. Также синоптики пообещали москвичам порывы ветра до 15 м/с. Ожидается облачность, осадков не будет.
Ранее сообщалось, что в четверг, 4 мая, синоптики обещали в Москве повышение температуры до +15 градусов. В Московской области температура, предположительно, должна была составить от +11 до +16 градусов. Порывы ветра достигали 10 м/с.