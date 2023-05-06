Американские эксперты рассказали, какой беспилотник пытался атаковать Кремль

Его отличительной особенностью является способность преодолевать большие расстояния. Несмотря на то, что летательный аппарат не является скоростным, его можно модифицировать. В стандартной комплектации он может нести до четырех 82-мм минометных мин или четыре гранаты РПГ-7. Беспилотник также легкодоступен, его можно заказать через интернет.