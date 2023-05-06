Американские эксперты рассказали, какой беспилотник пытался атаковать Кремль

Американский экономист Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra заявил, что украинский беспилотник UJ-22 Airborne мог быть использован для атаки на Кремль. Об этом сообщает издание URA.RU
Его отличительной особенностью является способность преодолевать большие расстояния. Несмотря на то, что летательный аппарат не является скоростным, его можно модифицировать. В стандартной комплектации он может нести до четырех 82-мм минометных мин или четыре гранаты РПГ-7. Беспилотник также легкодоступен, его можно заказать через интернет.
UJ-22 Airborne разработан украинской фирмой UKRJET. Дин Бейкер отметил, что Москва находится примерно в 600 км от границы, так что атака на Кремль с помощью этого беспилотника является возможной.
Ранее философ Александр Дугин заявил, что удар по Кремлю является объявлением войны России. Он отметил, что игнорирование этого деяния равноценно капитуляции.