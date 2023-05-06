Он что-то знает: Байден призвал не дать Обаме выиграть на выборах

Президент США Джо Байден в ходе интервью для телеканала MSNBC опять оговорился и призвал избирателей не дать выиграть выборы Бараку Обаме. Об этом рассказали РИА Новости.
Возможно, Байден перепутал Обаму с Дональдом Трампом и заявил, что народ США не может себе позволить выиграть выборы человеку, который был президентом 4 года назад. На вопрос о том, чем же он сам отличается от Трампа, глава государства ответил крайне лаконично.
«Всем», - заявил президент США.
Обама был в должности президента США с 2009 по 2017 год и не может баллотироваться на новых выборах в связи с тем, что был возглавлял страну два срока подряд.
Ранее Джо Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты.