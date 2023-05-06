Государство и церковь: Западные страны лишись поддержки духовного союзника

Аллен-младший отметил, что позиция понтифика папы Франциска касательно конфликта совпадает с видением ситуации со стороны незападных стран, таких как Индия, Бразилия, Китай и других. По словам журналиста, Франциск желает отмены поставок Киеву вооружений и призывает к прекращению огня. Религиовед также отметил, что украинский кризис отразил усиление разрыва между Западом и Ватиканом.