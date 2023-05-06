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Государство и церковь: Западные страны лишись поддержки духовного союзника

Политика
Государство и церковь: Западные страны лишись поддержки духовного союзника

Американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший рассказал об отказе католической церкви поддержать позицию западных государств в украинском кризисе. Об этом пишет Atlantic.

Аллен-младший отметил, что позиция понтифика папы Франциска касательно конфликта совпадает с видением ситуации со стороны незападных стран, таких как Индия, Бразилия, Китай и других. По словам журналиста, Франциск желает отмены поставок Киеву вооружений и призывает к прекращению огня. Религиовед также отметил, что украинский кризис отразил усиление разрыва между Западом и Ватиканом.

Ранее философ Александр Дугин заявил о фактическом состоянии войны между Россией и странами Запада. Он именно так охарактеризовал ситуацию после атаки вражеских беспилотников на Кремль.
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