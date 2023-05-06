Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил киевский режим в циничности

Политика
Глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил киевский режим в циничности

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал атаку на Кремль, совершенную 3 мая киевским режимом с помощью беспилотников.

Атака беспилотников на Кремль стала еще одним подтверждением типичной циничности киевского режима, который олицетворяют и реализуют украинские националисты. Это обусловлено также тем, что эти действия были совершены незадолго до национального праздника Дня Победы, приводят слова Бастрыкина «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заявил о расследовании атаки, совершенной на Кремль. По словам председателя СК РФ, следствие устанавливает все подробности и детали произошедшего инцидента. Попытка удара была совершена двумя беспилотниками в ночь на 3 мая, однако была сорвана. После инцидента президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет к этому отношения.
александр бастрыкин ск рф кремль
Военкоры ФАН