Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал атаку на Кремль, совершенную 3 мая киевским режимом с помощью беспилотников.
Атака беспилотников на Кремль стала еще одним подтверждением типичной циничности киевского режима, который олицетворяют и реализуют украинские националисты. Это обусловлено также тем, что эти действия были совершены незадолго до национального праздника Дня Победы, приводят слова Бастрыкина «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заявил о расследовании атаки, совершенной на Кремль. По словам председателя СК РФ, следствие устанавливает все подробности и детали произошедшего инцидента. Попытка удара была совершена двумя беспилотниками в ночь на 3 мая, однако была сорвана. После инцидента президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет к этому отношения.