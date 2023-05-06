Глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил киевский режим в циничности

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заявил о расследовании атаки, совершенной на Кремль. По словам председателя СК РФ, следствие устанавливает все подробности и детали произошедшего инцидента. Попытка удара была совершена двумя беспилотниками в ночь на 3 мая, однако была сорвана. После инцидента президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет к этому отношения.