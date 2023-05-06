Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о расследовании по факту атаки беспилотников на Кремль

Ранее сообщалось, что ночью 3 мая два неизвестных беспилотника предприняли попытку атаки на Кремль, однако были успешно ликвидированы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова виновником инцидента является киевский режим, который пытался атаковать крепость. Это расценивается Москвой, как попытка атаки на Россию и Владимира Путина. Таким образом Кремль намерен дать жесткий ответ на эти несанкционированные действия и оставляет за собой право отреагировать, как и когда посчитает нужным.