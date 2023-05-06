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Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о расследовании по факту атаки беспилотников на Кремль

Происшествия
Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о расследовании по факту атаки беспилотников на Кремль

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о ходе расследования атаки на Кремль двух беспилотников, которая была совершена 3 мая.

На данный момент СК проводит проверку по факту произошедшего инцидента и следствие устанавливает все обстоятельства произошедшей атаки, приводит слова Бастрыкина «РИА новости».

Ранее сообщалось, что ночью 3 мая два неизвестных беспилотника предприняли попытку атаки на Кремль, однако были успешно ликвидированы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова виновником инцидента является киевский режим, который пытался атаковать крепость. Это расценивается Москвой, как попытка атаки на Россию и Владимира Путина. Таким образом Кремль намерен дать жесткий ответ на эти несанкционированные действия и оставляет за собой право отреагировать, как и когда посчитает нужным.
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