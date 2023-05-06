Японские ученые прогнозируют новые землетрясения на своей земле

Как сообщает издание JapanToday, недавнее разрушительное землетрясение в Японии, унесшее одну жизнь и ранившее 20 человек может повториться в ближайшее время. Сообщается, что погибшим оказался 65-летний мужчина, сорвавшийся с лестницы.