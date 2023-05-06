Японские ученые прогнозируют новые землетрясения на своей земле

Японское метеорологическое агентство заявило, что жителям префектуры Исикава надо готовиться к повторению землетрясений.
Как сообщает издание JapanToday, недавнее разрушительное землетрясение в Японии, унесшее одну жизнь и ранившее 20 человек может повториться в ближайшее время. Сообщается, что погибшим оказался 65-летний мужчина, сорвавшийся с лестницы.
Агентство предупредило, что сильные подземные толчки могут происходить в течение недели после первоначального землетрясения, магнитуда которого составила семь баллов.
Ранее мощное землетрясение в японской префектура Исикава попало на запись с камер видеонаблюдения. Цунами, по мнению экспертов, не должно возникнуть.