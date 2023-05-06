Колонна украинских «Леопардов» движется на Приднестровье

Украинские СМИ утверждают, что колонна танков Leopard 2 движется в направлении Приднестровья через Одессу. Об этом сообщает издание «MK.RU».
Существуют два возможных варианта использования этих танков. Первый предполагает, что ВСУ готовятся к контрудару в Приднестровье, что заставит Россию выбирать между оказанием помощи своим войскам в регионе и удержанием имеющихся позиций.
Второй может быть связан с отвлекающим маневром для контрнаступления в Запорожской области, в Артемовске или под Угледаром. Отмечается, что ВСУ уже проводили схожие психологические манипуляции, развертывая войска, но не переходя в наступление.
Ранее СМИ сообщали, что тысячи украинских солдат были переброшены в Одесскую область для удара по Приднестровью. Только за апрель в регион было отправлено около 4 тысяч человек.