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Вечный огонь доставят в зону СВО из Москвы

Общество
Вечный огонь доставят в зону СВО из Москвы

Руководитель исполкома Общероссийского общественного президентского движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов сообщил, что к 9 мая частицу Вечного огня доставят в зону СВО. Об этом сообщает издание URA.RU.

Огонь будет доставлен из Александровского сада в Москве. В общей сложности, для бойцов собрали 252 машины различной помощи, включая автомобили, аптечки, коптеры, противодронные ружья и прицелы, а также символ Победы, который поможет бойцам зарядиться энергией и поддержит их на передовой.

Кроме того, Кузнецов заявил, что он сам зажжет Вечный огонь в честь Дня Победы на мемориалах новых территорий России, и символ Победы будет доставлен в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее СМИ сообщили, что к акции «Георгиевская ленточка» присоединился город Мариуполь. Военные и юнармейцы раздали их местным жителям.
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