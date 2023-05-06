Вечный огонь доставят в зону СВО из Москвы

Огонь будет доставлен из Александровского сада в Москве. В общей сложности, для бойцов собрали 252 машины различной помощи, включая автомобили, аптечки, коптеры, противодронные ружья и прицелы, а также символ Победы, который поможет бойцам зарядиться энергией и поддержит их на передовой.