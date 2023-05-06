Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР по трем направлениям

Вооруженные силы Украины совершили атаки в направлении Горловки (00:30, четыре снаряда калибром 152 мм), Донецка (02:55, три снаряда калибром 155 мм) и Макеевки (04:35, четыре снаряда калибром 155 мм). В совокупности за четыре с половиной часа шестого мая ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов.