Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР по трем направлениям

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о трех обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ с 00:00 по 04:35 шестого мая.
Вооруженные силы Украины совершили атаки в направлении Горловки (00:30, четыре снаряда калибром 152 мм), Донецка (02:55, три снаряда калибром 155 мм) и Макеевки (04:35, четыре снаряда калибром 155 мм). В совокупности за четыре с половиной часа шестого мая ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов.
Ранее градоначальник Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела населенного пункта Александровка со стороны ВСУ. Местный житель 1987 года рождения погиб на улице Кирова.