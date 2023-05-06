Диетолог Маргарита Королева предупредила пенсионеров о необходимости введения черники в рацион

Диетолог Маргарита Королева рассказала, чем полезна черника для пожилых людей. Ягода оказывает благотворное влияние на многие факторы, начиная от сосудов, заканчивая работой сердца и мозга.
По словам диетолога, черника крайне положительно влияет на зрение, так как предотвращает отслоение сетчатки и улучшает циркуляцию сосудов в глазном яблоке. Также эти ягоды понижают артериальное давление, улучшают работу сердца, сосудов и нормализуют давление. Одним из основных позитивных свойств черники является ее положительное воздействие на работу мозга, информирует «Москва 24».
Ранее сообщалось, что диетолог Анастасия Ефимова предупредила граждан о калорийности кофе при условии добавления в него сливок, сахара, сиропа и прочего.