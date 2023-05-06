Диетолог Маргарита Королева предупредила пенсионеров о необходимости введения черники в рацион

По словам диетолога, черника крайне положительно влияет на зрение, так как предотвращает отслоение сетчатки и улучшает циркуляцию сосудов в глазном яблоке. Также эти ягоды понижают артериальное давление, улучшают работу сердца, сосудов и нормализуют давление. Одним из основных позитивных свойств черники является ее положительное воздействие на работу мозга, информирует «Москва 24».