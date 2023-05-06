США опасаются нового этапа военных конфликтов по всему миру из-за развития робототехники

Представители национальной безопасности США предупреждают о том, что новые технологии в области робототехники могут привести к применению ядерного оружия.
Сайт издания The New York Times сообщает, что Пентагон надеется на замедление развития искусственного интеллекта в странах-оппонентах, чтобы успеть произвести технологический бум в вооружении.
«То, что вы делаете, имеет огромный потенциал и огромную опасность», - заявил президент США Джо Байден главам технологических корпораций на недавней встрече в Белом доме.
Все военное общество мира, по мнению издания, находится в напряжении и ждет, когда какая-нибудь страна начнет внедрять передовые разработки в области вооружения с применением технологий нейросетей и ИИ.
NYT считает, что такой активный рост и борьба за «лучшее» оружие может привести страны к боевому столкновению, а в крайнем случае и к ядерной войне.
Ранее стало известно, что московские маммологи начали внедрять ИИ в оборудование чтобы быстрее читать маммографии.