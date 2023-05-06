Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил о ликвидации четырех бойцов разведывательной группы ВСУ к югу от Новомихайловки на южнодонецком направлении Вооруженными силами Российской Федерации.
Гордеев также отметил, что пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке был уничтожен расчетом самоходного миномета «Тюльпан», в результате чего было ликвидировано семь боевиков. Он добавил, что огнем артиллерии приведен в негодность бронеавтомобиль украинской армии с пятью бойцами, а один вражеский танк уничтожен противотанковой управляемой ракетой, – пишет «ТАСС».
Ранее сообщалось, что американцы с восторгом рассказали о своих впечатлениях о видеоролике про службу по контракту в ВС РФ. Жители США задавались вопросом, что стало не так с Америкой и ВС США.