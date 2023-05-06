ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ и несколько единиц техники под Донецком

Гордеев также отметил, что пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке был уничтожен расчетом самоходного миномета «Тюльпан», в результате чего было ликвидировано семь боевиков. Он добавил, что огнем артиллерии приведен в негодность бронеавтомобиль украинской армии с пятью бойцами, а один вражеский танк уничтожен противотанковой управляемой ракетой, – пишет «ТАСС».