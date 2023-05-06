Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Мариуполе

Один из жителей города Дмитрий Яковцев вспоминает, как на празднике 9 мая 2014 года националисты отнимали ленточки и расстреливали людей, принимавших участие в демонстрации. Это было непривычно и шокирующе, так как люди одной национальности убивали друг друга.