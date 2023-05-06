Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Мариуполе

Раздавая ленточки на улицах города, юнармейцы и солдаты приняли участие в этой всероссийской инициативе. Подробностями мероприятия поделилось издание «РЕН ТВ».
Один из жителей города Дмитрий Яковцев вспоминает, как на празднике 9 мая 2014 года националисты отнимали ленточки и расстреливали людей, принимавших участие в демонстрации. Это было непривычно и шокирующе, так как люди одной национальности убивали друг друга.
В рамках акции военнослужащие провели «Урок мужества» для учащихся местной школы. Они рассказали о профессии сапера и о том, как важна и актуальна она сейчас, особенно в Мариуполе.
«Все победы начинаются за школьной партой», — отметил боец с позывным «Диктор».
Ранее в Мариуполе состоялся концерт музыкантов из России и Белоруссии. В частности, выступила группа «Беловежская пуща».