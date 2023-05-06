Российский экспорт морепродуктов в Японию достиг рекордных значений

Данные министерства финансов Японии показывают, что в 2022 году страна импортировала из России морепродуктов на рекордную сумму в 155,2 миллиарда иен.
Издание JapanToday сообщает, что хоть Япония и ввела экономические санкции против России, морские продукты были исключены из списка. Причиной для этого Токио назвал сильное негативное воздействие на местный бизнес.
«Ожидается, что присутствие российской продукции в Японии в будущем увеличится», - заявил директор Федерации кооперативного тралового рыболовства Хоккайдо Сейджи Харагути.
Издание считает, что рост закупок с японской стороны вызван плохими уловами в Японии и большим рыболовным ловом России в водах вокруг Курильских островов.
Ранее сейсмологи из Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 балла на острове Хонсю.