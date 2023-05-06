Полиция Приморья задержала подозреваемого в убийстве охранника пляжа

Издание «Комсомольская правда – Дальний восток» сообщило, что 60-летний обвиняемый в убийстве своего 55-летнего товарища был обнаружен в заброшенном бараке в Надеждинском районе города Владивосток. Причиной для правонарушения считается пьяный конфликт, приведший к драке. Труп охранника обнаружил 19-летний местный житель недалеко от поселка Подножье. Местное УМВД изучает все материалы следствия и проводит допрос подозреваемого.