Более 90% регионов согласились на отлов и эвтаназию бездомных животных

Лидирующее количество регионов уверено в необходимости безальтернативного усыпления бездомных животных. Ранее соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой.
На минувшем заседании нижней палаты парламента представители регионов России выступили с заявлениями о новом законопроекте, который сейчас находится на стадии рассмотрения и согласно которому бездомных животных будут отлавливать и усыплять. Около 90% регионов согласились с этой идеей и заявили, что закон был необходим уже давно, информируют «Известия».
Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против этого законопроекта в связи с его неоправданной жестокостью и бездушностью. Она отметила, что подобные идеи являются первым шагом на пути к тому, чтобы применять эвтаназию к людям.