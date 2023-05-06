Более 90% регионов согласились на отлов и эвтаназию бездомных животных

На минувшем заседании нижней палаты парламента представители регионов России выступили с заявлениями о новом законопроекте, который сейчас находится на стадии рассмотрения и согласно которому бездомных животных будут отлавливать и усыплять. Около 90% регионов согласились с этой идеей и заявили, что закон был необходим уже давно, информируют «Известия».