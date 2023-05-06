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США планируют передать Тайваню вооружения на $500 млн

США планируют передать Тайваню вооружения на $500 млн

Новостное агентство Bloomberg сообщает, что Вашингтон хочет отправить Тайбэю вооружения на $500 млн по системе ускоренной передачи.

Данную «процедуру» власти США уже использовали для поставок оружия на Украину. Она позволяет переправлять уже сделанное американское вооружение в экстремально быстрых темпах, без оформления соглашений на производство.

Источник особо подчеркивает, что Пентагон, на свое усмотрение, может отправить в Тайвань военную помощь на сумму до $1 млрд, так как это предусматривает согласованный еще в 2022 году военный бюджет страны.

Ранее разведка США заявила, что Пекин планирует захват Тайваня.
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