Тяжелая артиллерия: Телеведущая Ольга Бузова провела магический обряд для привлечения женского счастья

Бузова совершила обряд, якобы приносящий женское счастье у камня Афродиты во время поездки на Кипр. Исходя из легенды, рядом с объектом можно загадать желание, которое сбудется в ближайшем будущем. Теледива окунулась в водоем, из пены которого когда-то вышла сама богиня, построила башню из гальки и взяла один особенный камень на удачу.