Тяжелая артиллерия: Телеведущая Ольга Бузова провела магический обряд для привлечения женского счастья

Певица Ольга Бузова захотела основательно начать работать над своей личной жизнью. Теледива решила пустить в ход «тяжелую артиллерию» и обратилась за помощью к потусторонним силам. Об этом пишет 7Дней.ru.
Бузова совершила обряд, якобы приносящий женское счастье у камня Афродиты во время поездки на Кипр. Исходя из легенды, рядом с объектом можно загадать желание, которое сбудется в ближайшем будущем. Теледива окунулась в водоем, из пены которого когда-то вышла сама богиня, построила башню из гальки и взяла один особенный камень на удачу.
Ранее Ольга Бузова заявила, что дважды получила предложение руки и сердца в Италии во время отпуска. Телеведущая расценивает страну и ее столицу как собственное «место силы».