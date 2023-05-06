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Тяжелая артиллерия: Телеведущая Ольга Бузова провела магический обряд для привлечения женского счастья

Общество
Тяжелая артиллерия: Телеведущая Ольга Бузова провела магический обряд для привлечения женского счастья

Певица Ольга Бузова захотела основательно начать работать над своей личной жизнью. Теледива решила пустить в ход «тяжелую артиллерию» и обратилась за помощью к потусторонним силам. Об этом пишет 7Дней.ru.

Бузова совершила обряд, якобы приносящий женское счастье у камня Афродиты во время поездки на Кипр. Исходя из легенды, рядом с объектом можно загадать желание, которое сбудется в ближайшем будущем. Теледива окунулась в водоем, из пены которого когда-то вышла сама богиня, построила башню из гальки и взяла один особенный камень на удачу.

Ранее Ольга Бузова заявила, что дважды получила предложение руки и сердца в Италии во время отпуска. Телеведущая расценивает страну и ее столицу как собственное «место силы».
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