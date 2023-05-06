Названы три самые полезные сладости для здоровья

Сладости, которые могут оказаться полезными для здоровья, перечислил врач общей практики Сергей Алендеев. Советы эксперта опубликовало издание «Царьград».
В список вошли зефир, пастила и халва, которые всегда доступны в продаже и являются наиболее распространенными. Зефир содержит глюкозу, фосфор и кальций, что может помочь улучшить работу кровеносной системы и снизить уровень холестерина. Также зефир может помочь вывести токсины из организма и улучшить функции мозга.
Пастила, как правило, делается на основе яблок с добавлением других фруктов и ягод. Она содержит витамины, магний, пектин и железо, что помогает улучшить пищеварение и наладить работу сердца и печени.
Халва содержит витамины А, В, Е, которые отвечают за память, зрение и работу сердца. Также она может помочь продлить молодость и улучшить состояние кожи.
Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала в какое время есть лучше всего, а в какое вообще не стоит. Она считает, что позднее питание может вызвать проблемы со сном.