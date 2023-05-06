Названы три самые полезные сладости для здоровья

В список вошли зефир, пастила и халва, которые всегда доступны в продаже и являются наиболее распространенными. Зефир содержит глюкозу, фосфор и кальций, что может помочь улучшить работу кровеносной системы и снизить уровень холестерина. Также зефир может помочь вывести токсины из организма и улучшить функции мозга.