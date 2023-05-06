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Названы три самые полезные сладости для здоровья

Общество
Названы три самые полезные сладости для здоровья

Сладости, которые могут оказаться полезными для здоровья, перечислил врач общей практики Сергей Алендеев. Советы эксперта опубликовало издание «Царьград».

В список вошли зефир, пастила и халва, которые всегда доступны в продаже и являются наиболее распространенными. Зефир содержит глюкозу, фосфор и кальций, что может помочь улучшить работу кровеносной системы и снизить уровень холестерина. Также зефир может помочь вывести токсины из организма и улучшить функции мозга.

Пастила, как правило, делается на основе яблок с добавлением других фруктов и ягод. Она содержит витамины, магний, пектин и железо, что помогает улучшить пищеварение и наладить работу сердца и печени.

Халва содержит витамины А, В, Е, которые отвечают за память, зрение и работу сердца. Также она может помочь продлить молодость и улучшить состояние кожи.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала в какое время есть лучше всего, а в какое вообще не стоит. Она считает, что позднее питание может вызвать проблемы со сном.
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