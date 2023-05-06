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«Мистер Бредовый»: Новое прозвище дали Зеленскому в Сети после заявлений о наказании России

Общество
«Мистер Бредовый»: Новое прозвище дали Зеленскому в Сети после заявлений о наказании России

Комментаторы в Сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что Киев и его союзники должны «победить и наказать российского врага» путем постоянного спонсирования Украины и ее «усиления».

В ответ на это пользователи Twitter* ополчились на президента. Большинство комментариев гласили, что Зеленский обманщик, который ворует бюджетные деньги других государств и налогоплательщиков. Многие комментаторы заявили, что он в очередной раз начал риторику, чтобы пропагандировать необходимость ослабления России другим странам.

«Мистер Бредовый», - написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Twitter* высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его требований предоставить Киеву истребители F-16 для того, чтобы защищать зерновой коридор в Черном море от вооруженных сил России.

*Заблокирован на территории РФ
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