«Мистер Бредовый»: Новое прозвище дали Зеленскому в Сети после заявлений о наказании России

Комментаторы в Сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что Киев и его союзники должны «победить и наказать российского врага» путем постоянного спонсирования Украины и ее «усиления».
В ответ на это пользователи Twitter* ополчились на президента. Большинство комментариев гласили, что Зеленский обманщик, который ворует бюджетные деньги других государств и налогоплательщиков. Многие комментаторы заявили, что он в очередной раз начал риторику, чтобы пропагандировать необходимость ослабления России другим странам.
«Мистер Бредовый», - написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что в Twitter* высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его требований предоставить Киеву истребители F-16 для того, чтобы защищать зерновой коридор в Черном море от вооруженных сил России.
*Заблокирован на территории РФ