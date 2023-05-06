«Мистер Бредовый»: Новое прозвище дали Зеленскому в Сети после заявлений о наказании России

В ответ на это пользователи Twitter* ополчились на президента. Большинство комментариев гласили, что Зеленский обманщик, который ворует бюджетные деньги других государств и налогоплательщиков. Многие комментаторы заявили, что он в очередной раз начал риторику, чтобы пропагандировать необходимость ослабления России другим странам.