Участник фейковой патриотической акции признался в оправдании терроризма

Сама суть мероприятия состояла в том, чтобы жители приграничных городов запустили в небо воздушные шарики с прикрепленной на них фольгой, на которую потенциально можно навестись оружием. Объяснялось это «альтернативным почтением памяти погибших», но на самом деле, никакой связи с «Бессмертным полком» не было.