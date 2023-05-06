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Участник фейковой патриотической акции признался в оправдании терроризма

Происшествия
Участник фейковой патриотической акции признался в оправдании терроризма

Правоохранительные органы зафиксировали признание о приверженности к группировке «Артподготовка»* от участника ложно-патриотической акции «Небесный полк» Алексея Хохлова**.

Как сообщает сайт 5-TV, Хохлов заявил о том, что является участником террористической группы.

«Я еще оправдывал действия этой террористической организации», - заявил он силовикам.

Сообщается, что после разъяснительной беседы, проведенной с ним представителями силовых структур, он осознал, что участие в данной акции «это неправильно».

Сама суть мероприятия состояла в том, чтобы жители приграничных городов запустили в небо воздушные шарики с прикрепленной на них фольгой, на которую потенциально можно навестись оружием. Объяснялось это «альтернативным почтением памяти погибших», но на самом деле, никакой связи с «Бессмертным полком» не было.

Ранее в Ереване задержали подозреваемого в терроризме в России подростка.

* - запрещенная на территории России террористическая организация.

** - признан в России иноагентом.
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