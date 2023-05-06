Подросток из Саратова получил удар током и упал с крыши поезда

Об этой страшной истории сообщил руководитель управления областной экстренной службы Никита Мухин 5 мая. Согласно предварительным данным, беда произошла в Ленинском районе на железнодорожных путях неподалеку от Трофимовского моста. Прибывшие на место происшествия медики оказали подростку 2007 года рождения медицинскую помощь, мальчик был экстренно госпитализирован. О состоянии пострадавшего не сообщается. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.