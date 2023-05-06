Президент США Джо Байден назвал себя самым опытным и мудрым кандидатом на выборах

По словам Байдена, он является наиболее успешным кандидатом на выборах, потому что обладает большим опытом, чем кто-либо, выдвигающийся на пост президента до него. Он отметил, что «набрался чертовски много мудрости» и за время своего срока, продемонстрировал гражданам свою эффективность и честность, приводит слова президента телеканал MSNBC.