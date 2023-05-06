Президент США Джо Байден назвал себя самым опытным и мудрым кандидатом на выборах

Действующий президент США Джо Байден рассказал о своем главном преимуществе на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Он заявил, что ему известно гораздо больше, чем большинству жителей его страны.
По словам Байдена, он является наиболее успешным кандидатом на выборах, потому что обладает большим опытом, чем кто-либо, выдвигающийся на пост президента до него. Он отметил, что «набрался чертовски много мудрости» и за время своего срока, продемонстрировал гражданам свою эффективность и честность, приводит слова президента телеканал MSNBC.
Ранее сообщалось, что Байден прокомментировал участие экс-президента Дональда Трампа в предстоящих выборах США. Он заявил, что, если Трамп будет баллотироваться на выборы 2024 года, то это станет возможным только при исключительном везении как для Трампа, так и для Байдена.