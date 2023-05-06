Эксперты МЧС предупредили о повышенном риске природных пожаров в трех регионах Сибири

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредил о возможном возникновении очагов природных пожаров в трех регионах СФО на этой неделе.
Специалисты института зафиксировали стремительный рост очагов повышения температуры на юге федерального округа в течение прошлой недели. Эксперты сделали вывод, что Новосибирская, Иркутская и Омская области находятся под повышенным риском возникновения очагов природных пожаров.
Ранее сотрудник МЧС в «профессиональной» манере сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в Башкортостане. Спасатель с цветами поднялся на уровень седьмого этажа на автолестнице пожарной машины. Его девушка на предложение ответила положительно.