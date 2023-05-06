Затонувший в Петербурге ресторан «Серебряный кит» пытаются продать через «Авито» за 22 миллиона рублей

Ранее сообщалось, что 27 марта плавучий ресторан накренился и начал медленно уходить под воду. Причиной этой аварии стали сваи, на которых держался ресторан. Они не выдержали схода льда и частично сломались. Сам «Серебряный кит» стоял у причала около пяти лет, и все это время владельцы пытались безуспешно продать его, однако эти попытки не увенчались успехом. Стоимость ресторана тогда составляла 35 млн рублей.