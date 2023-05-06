Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Затонувший в Петербурге ресторан «Серебряный кит» пытаются продать через «Авито» за 22 миллиона рублей

Общество
Затонувший в Петербурге ресторан «Серебряный кит» пытаются продать через «Авито» за 22 миллиона рублей

Ресторан «Серебряный кит», который стоял на причале в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге выставили на продажу. Но есть одно но – он до сих пор частично затоплен.

С 5 мая ресторан «Серебряный кит» появился в продаже на «Авито». Его пытаются продать за 22 млн рублей. В описании заведения указывается, что ресторан частично затоплен, а также описываются его характеристики: 65 метров в длину, 14 метров в ширину и 2800 кв.м общая площадь.

Ранее сообщалось, что 27 марта плавучий ресторан накренился и начал медленно уходить под воду. Причиной этой аварии стали сваи, на которых держался ресторан. Они не выдержали схода льда и частично сломались. Сам «Серебряный кит» стоял у причала около пяти лет, и все это время владельцы пытались безуспешно продать его, однако эти попытки не увенчались успехом. Стоимость ресторана тогда составляла 35 млн рублей.
ресторан санкт-петербург продажа
Военкоры ФАН