Врач-невролог Демьяновская рассказала о причинах боязни крови

Врач-невролог Екатерина Демьяновская объясняет, что при сильных эмоциях, таких как страх или ужас, надпочечники выделяют в кровь большое количество стрессовых гормонов, которые воздействуют на блуждающий нерв. Это может привести к замедлению сердцебиения и резкому снижению артериального давления, что вызывает вазовагальную реакцию и может привести к обмороку. Чтобы избежать обморока при виде крови, можно отвлечься и не смотреть на процесс. Также необходимо выполнить несложные упражнения, чтобы предотвратить снижение артериального давления. Если кто-то упал в обморок, нужно положить его на ровную поверхность, подложить под ноги валик, обеспечить доступ свежего воздуха и обратиться за помощью к врачу, когда пострадавший придет в сознание.