Российские дроны-камикадзе будут вылетать из единых хабов

Гендиректор конструкторского бюро «Око» Вадим Жернов заявил, что новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправляться в полет из единых тыловых хабов.
Как сообщает сайт РИА Новости, к беспилотникам, вылетевшим с новой точки дислокации, можно будет подключиться и наводиться уже с фронтовой линии.
«Старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска», - заявил Жернов.
Теперь фронтовым группам не придется держать у себя дроны и катапульты, которые трудны в транспортировке и погут быть легко повреждены вражескими силами. Операторам будет нужен только контроллер и очки.
Испытания новой системы перехвата управления под названием «Подхват» уже завершены, а первая партия передовой разработки поступит на линию фронта уже в этом месяце.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов предложил создать горячую линию для фиксирования сообщений о вражеских БПЛА.