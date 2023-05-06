Американский журналист Джексон Хинкл рассказал о своих впечатлениях от просмотренного ролика о службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Работник прессы считает, что россияне справились бы с защитой Родины лучше американцев.
Хинкл заявил, что хотел бы видеть именно российских солдат защитниками его страны. Журналист отметил, что ВС США в собственной рекламе рассказывает о солдатах-транссексуалах. Мнение Джексона поддержали многие пользователи социальных сетей, их реплики сводятся к одному – американцы не понимают, что стало с США и их армией, – пишет «РИА Новости».
Ранее бывший офицер морской пехоты Скотт Риттер сообщил, что западные страны буквально «уничтожают» украинцев, поставляя Киеву военную технику. Эксперт также подчеркнул, что отправка вооружений не поможет Украине, поскольку их солдаты не умеют ими управлять.