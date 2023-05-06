Хинкл заявил, что хотел бы видеть именно российских солдат защитниками его страны. Журналист отметил, что ВС США в собственной рекламе рассказывает о солдатах-транссексуалах. Мнение Джексона поддержали многие пользователи социальных сетей, их реплики сводятся к одному – американцы не понимают, что стало с США и их армией, – пишет «РИА Новости».