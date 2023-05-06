Британия и США не определились с планом контрнаступления ВСУ

Британское и американское разведсообщества не могут определиться с планом контрнаступления Украины, поскольку разошлись в оценках перспективности направлений. Об этом сообщает издание «Царьград» со ссылкой на военкора Юрия Кота.
Появившиеся утечки предполагаемого британского сценария противоречат планам американцев. По мнению военных из США вооруженные силы Украины должны нанести удар по Крыму. Лондон же подготовил альтернативный план и предложил ВСУ атаковать территории Брянской и Белгородской областей. Британцы считают, что украинские войска смогут удерживать территории «в течение 3-7 недель». В Великобритании уверены, что попытка атаковать Крымский полуостров обречена на провал и рассматривают альтернативные планы.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев встал на «финишную прямую» и почти готов начать контрнаступление. Он отметил, что дата операции будет утверждена в ближайшее время.