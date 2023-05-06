Британия и США не определились с планом контрнаступления ВСУ

Появившиеся утечки предполагаемого британского сценария противоречат планам американцев. По мнению военных из США вооруженные силы Украины должны нанести удар по Крыму. Лондон же подготовил альтернативный план и предложил ВСУ атаковать территории Брянской и Белгородской областей. Британцы считают, что украинские войска смогут удерживать территории «в течение 3-7 недель». В Великобритании уверены, что попытка атаковать Крымский полуостров обречена на провал и рассматривают альтернативные планы.

