Минздрав рассматривает возможность запрета продажи алкоголя в России после 20:00

Министерство здравоохранения рассматривает новые меры борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя. Соответствующие выводы следуют из отчета ведомства об итогах работы в 2022 году. Об этом пишет «РИА Новости».
Превышение плановых показателей потребления алкоголя создало ряд вызовов, для которых должны быть разработаны новые меры. Так, предполагается, что время продажи спиртного может быть установлено с 11:00 до 20:00. При этом минимальный возраст для приобретения алкоголя крепостью выше 17,5 градусов может составить 21 год. Также рассматривается введение запрета на рекламу и демонстрацию товарных знаков спиртных напитков в различных произведениях – музыке, кино, видео и иных.
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