Минздрав рассматривает возможность запрета продажи алкоголя в России после 20:00

Превышение плановых показателей потребления алкоголя создало ряд вызовов, для которых должны быть разработаны новые меры. Так, предполагается, что время продажи спиртного может быть установлено с 11:00 до 20:00. При этом минимальный возраст для приобретения алкоголя крепостью выше 17,5 градусов может составить 21 год. Также рассматривается введение запрета на рекламу и демонстрацию товарных знаков спиртных напитков в различных произведениях – музыке, кино, видео и иных.