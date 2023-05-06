Представители ООН: Переговоры по зерновой сделке зашли в тупик

Заместитель пресс-секретаря ООН Фархана Хака заявил, что еще один этап переговоров по зерновой сделке не принес никаких результатов. Об этом сообщил сайт агентства РБК со ссылкой на западный источник.
Так, известно, что представители ООН, турецкой, украинской и российской стороны не смогли достичь единого соглашения. Переговоры, по его словам, зашли в тупик, а генсек ООН Антониу Гутерреш настаивает на модернизации условий соглашения, где будут учтены все мнения и желания.
«ООН призывает все стороны продолжать обсуждение», - заявил он и отметил, что ежедневные переговоры все еще продолжаются.
Ранее зампред ООН Фархан Хака анонсировал новый раунд переговоров по зерновой сделке на следующей неделе.