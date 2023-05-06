Представители ООН: Переговоры по зерновой сделке зашли в тупик

Так, известно, что представители ООН, турецкой, украинской и российской стороны не смогли достичь единого соглашения. Переговоры, по его словам, зашли в тупик, а генсек ООН Антониу Гутерреш настаивает на модернизации условий соглашения, где будут учтены все мнения и желания.