«Ахинея»: В Сети высмеяли главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за новые требования

Пользователи Twitter* не согласились с аргументами Кулебы и высмеяли его в комментариях. Многие сошлись во мнении, что подобная публичная мотивация на самом деле не соответствует действительности и таким образом Киев просто притворяется, чтобы снова надавить на своих спонсоров в вопросе получения истребителей. Некоторые комментаторы заявили, что эти самолеты не помогут Украине, так как станут просто «мишенью» для России.