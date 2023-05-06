«Ахинея»: В Сети высмеяли главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за новые требования

В Сети осудили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после того, как он потребовал от союзников в ближайшее время передать ВСУ истребители F-16 для защиты зернового коридора в Черном море от вооруженных сил России.
Пользователи Twitter* не согласились с аргументами Кулебы и высмеяли его в комментариях. Многие сошлись во мнении, что подобная публичная мотивация на самом деле не соответствует действительности и таким образом Киев просто притворяется, чтобы снова надавить на своих спонсоров в вопросе получения истребителей. Некоторые комментаторы заявили, что эти самолеты не помогут Украине, так как станут просто «мишенью» для России.
«Ахинея», - резюмировал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что Кулеба рассказал о главной задаче Киева в военном вопросе на данный момент. По словам министра, основной целью Украины сейчас стали истребители F-16, которые страна не может получить от союзников.
*Заблокирован на территории РФ