Политолог Дмитрий Перлин считает, что поездка президента Украины Владимира Зеленского была организована с целью подъема его рейтинга. Об этом сообщает издание URA.RU.
Перлин отметил, что Зеленский застрял в своем рейтинге и его поддержка постепенно падает из-за критики разногласий с военным и политическим руководством. Критикуется также его решение о выводе войск из Бахмута, где ежедневно гибнут сотни людей с украинской стороны.
Однако Перлин отмечает, что гораздо важнее предстоящее контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что необходимо следить за ситуацией в зоне боевых действий и наступательной операции.
Перлин также отметил, что в последнее время Зеленский получает критику от западных партнеров Украины, и есть мнение, что он может быть заменен в какой-то момент. Эксперт предупреждает, что США могут провести «оранжевую революцию» и изменить политическое руководство страны.
Ранее схожую точку зрения высказал политолог Эрнест Макаренко. Он считает, что политический крах Зеленского может наступить в ближайшее время.