Диетолога Наталья Сычева рассказала о части курицы, которая вредна для здоровья

Диетолог Наталья Сычева рассказала россиянам о том, какая часть курицы наиболее полезна, а какая напротив, вредная. Об этом сообщил сайт РИА Новости.
По мнению диетолога, белое мясо наиболее полезно для организма, ведь в нем почти нет жира. Целиком от ножек отказываться не стоит, ведь они тоже считаются здоровой пищей и помогают закрыть потребность белка на день.
«Голень и бедро - ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем», - подчеркнула Сычева.
Отказаться она рекомендует от употребления куриной кожи, ведь там больше всего насыщенных жиров. Корочки от запекания на мясе тоже вредят здоровью, так как являются продуктом гликации. Это вредит сосудам и коже человека.
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