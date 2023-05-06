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Администрация и жители Белграда почтили память жертв нападений третьего и пятого мая

Происшествия
Администрация и жители Белграда почтили память жертв нападений третьего и пятого мая

Власти Белграда почтили память жертв нападений третьего и пятого мая. У здания администрации столицы были возложены цветы и зажжены свечи. Об этом пишет «РИА Новости».

Около входа в историческое здание скупщины, парламента и администрации президента были установлены свечи и венки. Мэр Белграда Александр Шапич заявил, что разделяет глубокое потрясение сербов в связи с произошедшими нападениями в школе «Владислав Рибникар» и в районах Смедерево и Младеновац. Градоначальник принес семьям погибших искренние соболезнования. Граждане подходят к конструкциям и зажигают свечи, а также несут цветы – акция пройдет до полуночи воскресенья.

Ранее сообщалось о переносе концертов певицы Пелагеи ко Дню Победы в Сербии из-за стрельбы в Младеноваце. Анонс новой даты мероприятий исполнительницы будет сделан позже.
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