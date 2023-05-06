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Американский эксперт Скотт Риттер рассказал, как США губит Украину

Украина
Американский эксперт Скотт Риттер рассказал, как США губит Украину

Бывший американский офицер морской пехоты Скотт Риттер заявил, что США и страны Запада своей военной поддержкой лишь помогают украинским войскам умирать. Об этом сообщил сайт РИА Новости.

По мнению Риттера, действия Запада по отправке незнакомой украинцам техники ведет к масштабной гибели личного состава.

«Они уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение», - прокомментировал ситуацию морпех.

Эксперт также подчеркнул, что военные поставки США и ЕС не спасут ситуацию, ведь украинские военные не умеют управлять отправленной им техникой. Танки Leopard он назвал гробами для экипажа, ведь работа на нем кардинально отличается от управления советским Т-72, который известен ВСУ уже давно.

Ранее Скотт Риттер предрек Зеленскому скорую смерть, а Украине новый майдан.
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