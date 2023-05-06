Американский эксперт Скотт Риттер рассказал, как США губит Украину

Бывший американский офицер морской пехоты Скотт Риттер заявил, что США и страны Запада своей военной поддержкой лишь помогают украинским войскам умирать. Об этом сообщил сайт РИА Новости.
По мнению Риттера, действия Запада по отправке незнакомой украинцам техники ведет к масштабной гибели личного состава.
«Они уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение», - прокомментировал ситуацию морпех.
Эксперт также подчеркнул, что военные поставки США и ЕС не спасут ситуацию, ведь украинские военные не умеют управлять отправленной им техникой. Танки Leopard он назвал гробами для экипажа, ведь работа на нем кардинально отличается от управления советским Т-72, который известен ВСУ уже давно.
Ранее Скотт Риттер предрек Зеленскому скорую смерть, а Украине новый майдан.