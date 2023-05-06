Американский эксперт Скотт Риттер рассказал, как США губит Украину

Эксперт также подчеркнул, что военные поставки США и ЕС не спасут ситуацию, ведь украинские военные не умеют управлять отправленной им техникой. Танки Leopard он назвал гробами для экипажа, ведь работа на нем кардинально отличается от управления советским Т-72, который известен ВСУ уже давно.