Военный эксперт Рожин ответил на клевету Пашиняна в адрес Сталина

Пашинян утверждал, что в первые дни войны Сталин «лежал лицом вниз». Рожин рассказал, что этот фейк впервые был распространен еще в период Хрущева и давно был разоблачен. Он написал, что журналы посещений Сталина в Кремле были рассекречены, и известно, что Сталин работал в первые дни войны, перестраивая страну на военные рельсы. Рожин продемонстрировал график работы Сталина в первую неделю войны и подчеркнул, что все эти данные легко найти. Он также подчеркнул, что этот вопрос давно разобран и закрыт историками, как и многие другие фейки.