Врач Александр Мясников рассказал о таблетках для улучшения сна

Одним из самых эффективных средств, которые нужно принимать, чтобы быстрее засыпать и лучше высыпаться, являются таблетки мелатонина, которые продаются в каждой аптеке. Эти таблетки улучшают сон, однако эффект от них в скором времени становится менее ощутимым из-за того, что организм привыкает к ним. Поэтому, чтобы высыпаться на постоянной основе необходимо ложиться спать в одно и то же время регулярно, заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».