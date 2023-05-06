Врач Александр Мясников рассказал о таблетках для улучшения сна

Врач Александр Мясников рассказал о средстве и способе, которые помогают быстрее засыпать и лучше высыпаться.
Одним из самых эффективных средств, которые нужно принимать, чтобы быстрее засыпать и лучше высыпаться, являются таблетки мелатонина, которые продаются в каждой аптеке. Эти таблетки улучшают сон, однако эффект от них в скором времени становится менее ощутимым из-за того, что организм привыкает к ним. Поэтому, чтобы высыпаться на постоянной основе необходимо ложиться спать в одно и то же время регулярно, заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее сообщалось, что Мясников предупредил об опасности развития рака из-за татуировок. По словам доктора, в чернилах для тату содержатся канцерогены, которые могут провоцировать аллергию и вызывать рак кожи. Также он рассказал, что татуировки на спине не стоит делать женщинам, которые планируют рожать ребенка. Это связано с тем, что при введении спинальной анестезии вместе с иглой могут попасть частицы чернил в кровь с поверхности кожи.