Он отметил, что у США никогда не получится разорвать связь России и Европы, так как их история и культура похожи во многих аспектах. По словам Романоса, Вашингтон не хочет сотрудничать с Россией и сделать Евразию самым технологичным и богатым континентом, потому что это были бы намерения страны, которая хочет мира, а США это не нужно.