Греческий историк Йоргос Романос рассказал о намерении США «захватить» весь мир и упомянул о причине, по которой Вашингтону этого никогда не удастся сделать.
Нынешний мир был монополизирован США, потому что они хотели захватить его целиком и полностью контролировать, как в свое время Адольф Гитлер, заявил Романос на конференции «Война, которая никогда не заканчивалась».
Он отметил, что у США никогда не получится разорвать связь России и Европы, так как их история и культура похожи во многих аспектах. По словам Романоса, Вашингтон не хочет сотрудничать с Россией и сделать Евразию самым технологичным и богатым континентом, потому что это были бы намерения страны, которая хочет мира, а США это не нужно.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила США в попытках превратить Евросоюз в дополнение к НАТО. По словам Захаровой, Вашингтон намеренно не развивал в разных сферах ЕС, чтобы контролировать его.