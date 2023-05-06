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Историк Йоргос Романос сравнил США с Гитлером в намерении захватить мир

Политика
Историк Йоргос Романос сравнил США с Гитлером в намерении захватить мир

Греческий историк Йоргос Романос рассказал о намерении США «захватить» весь мир и упомянул о причине, по которой Вашингтону этого никогда не удастся сделать.

Нынешний мир был монополизирован США, потому что они хотели захватить его целиком и полностью контролировать, как в свое время Адольф Гитлер, заявил Романос на конференции «Война, которая никогда не заканчивалась».

Он отметил, что у США никогда не получится разорвать связь России и Европы, так как их история и культура похожи во многих аспектах. По словам Романоса, Вашингтон не хочет сотрудничать с Россией и сделать Евразию самым технологичным и богатым континентом, потому что это были бы намерения страны, которая хочет мира, а США это не нужно.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила США в попытках превратить Евросоюз в дополнение к НАТО. По словам Захаровой, Вашингтон намеренно не развивал в разных сферах ЕС, чтобы контролировать его.
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