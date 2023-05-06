Боец Макгрегор пообещал отнять дом у россиянина Лобова

Конор заявил в социальных сетях, что Лобов не выплатил ему две причитающиеся суммы по судебным расходам. Макгрегор говорит, что тот не сможет заплатить ему и, следовательно, будет вынужден отдать свой дом. Однако позже удалил это сообщение.