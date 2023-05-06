Боец Макгрегор пообещал отнять дом у россиянина Лобова

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пригрозил отнять дом у россиянина и экс-бойца Артема Лобова. Об этом сообщает издание «MK.RU».
Конор заявил в социальных сетях, что Лобов не выплатил ему две причитающиеся суммы по судебным расходам. Макгрегор говорит, что тот не сможет заплатить ему и, следовательно, будет вынужден отдать свой дом. Однако позже удалил это сообщение.
Спор Макгрегора и Лобова касается создания бренда виски Proper No.12. Лобов утверждал, что он придумал эту идею, и требовал процент от продаж. Также имеется иск касательно клеветы, который был отклонен, но суд постановил, что Лобов должен выплатить Макгрегору судебные издержки.
Ранее ирландский боец вошел в список лучших бойцов UFC. Лидером рейтинга стал американец Джон Джонс.