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РИА Новости: поступают сообщения о взрывах в Днепропетровске

Происшествия
РИА Новости: поступают сообщения о взрывах в Днепропетровске

Сообщается о взрывах на территории Днепропетровска. Обстоятельства произошедшего на данный момент не установлены. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Детальной информации о причинах возникновения взрывов не приводится. Подробные данные в настоящий момент отсутствуют. Сообщения о происшествии начали поступать после полуночи шестого мая.

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода Shell в Техасе. Предприятие расположено недалеко от столичного Хьюстона. Все работники были эвакуированы с места происшествия. Очевидцы отметили, что перед возгоранием был слышен громкий звук взрыва. Отмечалось, что в результате возгорания пострадали два человека.
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