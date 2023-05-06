РИА Новости: поступают сообщения о взрывах в Днепропетровске

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода Shell в Техасе. Предприятие расположено недалеко от столичного Хьюстона. Все работники были эвакуированы с места происшествия. Очевидцы отметили, что перед возгоранием был слышен громкий звук взрыва. Отмечалось, что в результате возгорания пострадали два человека.