РИА Новости: поступают сообщения о взрывах в Днепропетровске

Сообщается о взрывах на территории Днепропетровска. Обстоятельства произошедшего на данный момент не установлены. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на украинские средства массовой информации.
Детальной информации о причинах возникновения взрывов не приводится. Подробные данные в настоящий момент отсутствуют. Сообщения о происшествии начали поступать после полуночи шестого мая.
Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода Shell в Техасе. Предприятие расположено недалеко от столичного Хьюстона. Все работники были эвакуированы с места происшествия. Очевидцы отметили, что перед возгоранием был слышен громкий звук взрыва. Отмечалось, что в результате возгорания пострадали два человека.