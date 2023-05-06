Туроператоры выступили против решения Бали об «очереди» на туризм

По словам гендиректора, на данный момент на Бали нет сильного турпотока. В основном в стране находятся релоканты и иммигранты, но никак не «русские хулиганы», заявленные губернатором острова. Перекрытие пути активного туризма может привести лишь к снижению гостей из Европы и крупной потере денег.