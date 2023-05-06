Туроператоры выступили против решения Бали об «очереди» на туризм

Гендиректор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Артюнов считает, что власти Индонезии не примут меры по введению очереди на туризм на Бали. Об этом сообщило издание РБК.
Так, по мнению Артюнова, туристическое лобби страны выступит резко против решения правительства и не даст принять закон.
«Оно поднимется, и губернатор просто потеряет свое место работы», - заявил он изданию.
По словам гендиректора, на данный момент на Бали нет сильного турпотока. В основном в стране находятся релоканты и иммигранты, но никак не «русские хулиганы», заявленные губернатором острова. Перекрытие пути активного туризма может привести лишь к снижению гостей из Европы и крупной потере денег.
«У Бали много конкурентов», - подытожил Артюнов.
Ранее стало известно, что губернатор Бали выступил против массового туризма на остров.